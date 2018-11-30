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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi - VAN

17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi - VAN



: - Narkotik köpeği ile arama yapılması - Uyuşturucunun çıkarılması - Uyuşturucunun sergilenmesi Van 'da uyuşturucu operasyonu - Gürpınar ilçesinde 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde kamyonette yapılan aramada 17 kilo 515 gram eroin bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van - Başkale kara yolunda oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları E.K. idaresindeki 65 AB 316 plakalı kamyonette arama gerçekleştirdi.Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada aracın tabanına gizlenmiş 34 pakette 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.Sürücü E.K. ile araçta bulunan Ş.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Eroin 

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