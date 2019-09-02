Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - İSTANBUL

17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Zeytinburnu'ndaki bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'ndaki 19 katlı bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki bir sitede kalan Libyalı aile, 2 yaşındaki kızları Saji Mahmud Issa Elkemaıtı'yı salonda yalnız bıraktı.Oyun oynayan minik kız, bir süre sonra açık pencereye tırmandı. Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.Elkemaıtı'nın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Sağlık Ekipleri Irak 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı