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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
17 katlı inşaatın çatısında yangın

17 katlı inşaatın çatısında yangın

-Olay yerinden detay

Çatı Katı Polis Yangın Yeri 

--İtfaiye ekiplerinin çalışması
--alevlerden detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 17 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olay, Ataşehir Mahallesi Ulubey Caddesinde bulunan 17 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı inşaat halinde olan binanın çatı katında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, müdahale etti.Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Öteyandan yangın ve dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü.

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