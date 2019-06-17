17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü - ANKARA Haberi
- Halk oyunları gösterisinden detaylar - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi - Ödül töreninden detaylar - Fotoğraf çekimi - Konuşmacı detayları - Konukların programdan ayrılmalarıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı. (3)
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