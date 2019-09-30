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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - AKSARAY İzle

17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - AKSARAY İzle

- Kaçak sigara paketlerinden detay - Aksaray 'da 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildiAKSARAY (AA) - Aksaray 'da düzenlenen operasyonda 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray - Adana kara yolu kent girişinde yaptıkları yol uygulamasında, durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurdu.Yapılan aramada, kamyonun gizli bölmelerine yerleştirilmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Kamyondaki M.N.D. ve N.D. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.D. tutuklandı, N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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