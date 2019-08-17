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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Deprem Anıtı'ndan görüntü

Anma Töreni Saygı Duruşu Deprem Game Irak 

-Vatandaşlardan görüntü
-Anmadan görüntü
-konuşmalar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 17 Ağustos Depreminin 20'nci yıl dönümünde, Avcılar’da düzenlenen anma töreninde depremde hayatını kaybeden 246 kişi anıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin İstanbul'da en fazla etkili olduğu Avcılar'da hayatını kaybeden 246 kişi düzenlenen törenle anıldı. Ölenlerin yakınları ile vatandaşlar depremin olduğu saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunarak, Deprem Anıtı'na karanfiller bıraktı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'nci yıl dönümü nedeniyle Avcılar'da anma töreni düzenlendi.
Anma törenine Avcılar Belediyesi Başkan vekili, Avcılar Kent Konseyi yetkilileri, Magame Arama Kurtarma ekibi ile Avcılar'da oturan vatandaşlar katıldı.
Törene katılanlar saat 03.02'de Marmara Caddesinde toplanarak depremde hayatını kaybeden 246 kişinin adının yer aldığı Deprem Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından törene katılanlar daha sonra önünde mumların yakıldığı anıta karanfil bıraktı.
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