- 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. TEKNOFEST öncesi, Türkiye'nin F-35 yerine almak
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( İSTANBUL ) 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. TEKNOFEST öncesi, Türkiye'nin F-35 yerine almak istediği Su-35 Flanker- E hava uçağının yaptığı gösteri ise dikkat çekti.
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