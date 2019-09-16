-uçuş



( İSTANBUL ) 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. TEKNOFEST öncesi, Türkiye'nin F-35 yerine almak istediği Su-35 Flanker- E hava uçağının yaptığı gösteri ise dikkat çekti.

