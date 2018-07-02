16 yıl sonra gelen bebek sevinci

-Anne Elif Büyüksu ile röportaj

-Yaş pastasının kesilmesi

-Baba Avşar Büyüksu ile röportaj

-Doktor Mehmet Cömert'le röportaj

-Detay



( HAKKARİ ) -- Babasının doğum gününde dünyaya gelen İnci bebek, ailesine çifte mutluluk yaşattı HAKKARİ



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çocuk sahibi olamayan Avşar-Elif Büyüksu çiftinin özlem, 16 yıldır sonra sona erdi. Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesinde memurluk yapan Avşar Büyüksu ve eşi Elif Büyüksu, 16 yıl sonra tedavi yöntemiyle bir kız çocuğu sahibi oldu. Çocuklarına 'İnci' ismini veren aile, büyük bir mutluluk yaşadı. Türkiye’de ve yurt dışında birçok hastaneye başvuran, ancak sonuç alamayan çift, Yüksekova Devlet Hastanesinde görev yapan kadın hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Cömert’in uyguladığı tedavi sonucunda mutlu sona ulaştı. 16 yıl boyunca bugünü beklediklerini ifade eden anne Elif Büyüksu, "Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. Dua ettim. Şu an o kadar çok mutluyum ki duygularımı tarif edemem. İnci’nin dünyaya gelmesiyle hayatımız değişti. Allah annelik duygusunu herkese yaşatsın. İnci uzun yıllardan sonra bize Allah'ın bir lütfu. Çok mutluyuz" dedi.

Baba Avşar Büyüksu ise, babalık duygusunun anlatılamayacağını, yaşanması gerektiğini belirterek, “16 yıl aradan sonra bu güzel mutluluğu biz burada tattık. Yüksekova Devlet Hastanesinde kadın doğum uzmanımız Mehmet Hocaya çok teşekkür ediyorum. Bugün hem doğum günüm hem de 16 yıl aradan sonra ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bize yardımcı olan doktorumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Cömert de, anne bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, “Herhangi bir sıkıntıları yok. Miad gebelik geçirdi. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Tedavi amaçlı bize başvurdu. Sonunda da meyvesini aldı" ifadelerini kullandı. Babasının doğum gününde dünyaya gelen İnci bebek, ailesine çifte mutluluk yaşattı. (MSA-Y)

