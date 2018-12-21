16 yaşındaki kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi İzle

-Ölen kadının yakınlarının ağıdı, taziye kabulü

-Ölen kadının tabutla götürülmesi

-Ağabey Halil Sirol kardeşinin işkence edilerek öldürüldüğünü iddiası röportaj

-Kadının fotoğrafı

-Açık isim: Meral Uzda



( HATAY )- Hatay'da 16 yaşındaki kayınbiraderi tarafından tabancayla öldürüldüğü ileri sürülen 4 çocuk annesi kadın gözyaşları arasında toprağa verildi - Ağabey Halil Sirol: "Kız kardeşimi 9 kurşun sıkarak öldürmüşler" - "Kız kardeşimi vurmadan önce dövmüşler darp etmişler" HATAY



- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 16 yaşındaki kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi, Dere Sokakta ikamet eden 4 çocuk annesi Meral Uzda (29) iddiaya göre, kayınbiraderi E.U. (16) tarafından tabanca ile vuruldu. Evden silah sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine kanlar içerisinde kalan genç kadın ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Meral U. yapılan işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Öztürk Mezarlığında annesi ve kız kardeşlerinin ağıtları arasında toprağa verildi.

Bir firmada çalışan ağabey Halil Sirol, kız kardeşinin ölüm haberini İstanbul’da öğrendiğini belirterek, "Haberi alır almaz uçağa binerek geldiğimde kız kardeşimi kayınbiraderinin vurduğunu söylediler. Kocası cezaevinde olan kız kardeşim 4 çocuğu ve kendisinin geçimini sağlamak için fırsat buldukça günlük 60-65 lira ücretle narenciye hasadında paketleme işçisi olarak çalışıyordu. Geldiğimde kız kardeşim adli tıpta yatıyordu, 9 tane kurşun sıkarak öldürmüşler. Yine diğer kardeşlerimden öğrendiğim kadarıyla kız kardeşimi vurmadan önce dövmüşler darp etmişler. Olaydan önce kayınvalidesi olacak olan halam, kız kardeşimi arayarak “bacınızı vura vura dövdüm, eğer oğlumun onu öldürmesini istemiyorsanız gelin bacınızı götürün” demiş ve telefonu kapatmış. Aradan 15-20 dakika geçmeden tekrar aramış kız kardeşimi “oğlum onu vurdu gelin bacınızı götürün” diyerek telefonu kapatmış. Kız kardeşimi vurmadan önce dövmüşler darp etmişler. odanın içerisinde yerde kanlar içerisinde bulmuşlar. Yerde cansız bir şekilde yatan kız kardeşimi vurmadan önce dövmüşler darp etmişler. Ancak kardeşim Meral hastaneye yetişemeden vefat etti" diye konuştu.



