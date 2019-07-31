Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-motosikletten görüntü
-motosikletin çarptığı refüjden görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-trafikten görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçilevler’de, 16 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin kontrolde çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, arkasındaki 15 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Kaza saat 05.00 suları Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Kemal Sunal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar istikametinde Şirinevler istikametine seyir halinde olan Emir Aksakal idaresindeki 34 JL 2935 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce refüje ardından trafik tabelasına çarpıp, devrildi. Kazada motosikletin devrilmesi sonucu kafası refüje çarpan sürücü Aksakal ile arkasındaki 15 yaşındaki M.G., yaralandı. 16 yaşındaki sürücü hastanede öldü Kazanın haber verilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 16 yaşındaki Aksakal’ı Bahçelievler Devlet Hastanesine, yolcu koltuğunda oturan M.G.'yi ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan 16 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Hastanedeki M.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, şerit çekerek herhangi bir olumsuzluğun olmaması için trafiği tek şeritten sağladı. Öte yandan yaklaşık 15 metre ileride devrilen motosikletin ön tekerinin koptuğu ve kopan parçaların etrafa savrulduğu görüldü.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet çekiciyle çekilirken, açılan trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı