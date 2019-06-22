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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu

16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu

olay yeri detaylar

( AĞRI ) AĞRI

A Haber Tahkikat Sudan Balık Tutma Balık Tutmak 


- Ağrı’nın Patnos ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğuldu. Alınan bilgilere göre Patnos Barajı göletine balık avlamaya giden Recep (9) ve Yunus Aydar (16) kardeşlerden Yunus balık yakalamak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu. Mezraya koşarak yardım getirmeye çalışan Recep’in köylülere haber vermesi sonucu olay yerine gelen köylüler Yunus’un olay yerinde boğulduğunu ve Jandarmaya haber vererek cesedin sudan çıkarılmasına yardımcı oldular. Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cenaze, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam edildiği öğrenildi. (FY-AT)
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