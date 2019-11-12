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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi - ADANA İzle

16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi - ADANA İzle

- Polisin depoda incelemede bulunması - Kaçak akaryakıttan detay - Polisin alınan numuneyi incelemesi Adana 'da 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir depoda yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki bir yakıt tankerinde ve deponun çeşitli yerlerinde yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt buldu.Akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla E.B, gözaltına alındı.

Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt Yakıt Tankeri 

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