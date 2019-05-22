16 suçtan aranan kişi yakalandı - KOCAELİ

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de 16 suçtan aranan kişi yakalandıKOCAELİ (AA) - Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan kişi, Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Kocaeli , İstanbul, Karabük, Zonguldak ve Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan Göksel A'nın İzmit'te olduğunu belirledi.Ekipler, fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonla 9 aydır aranan zanlıyı, Yahyakaptan Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göksel A, adliyeye sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım