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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
16 suçtan aranan kişi yakalandı - KOCAELİ

16 suçtan aranan kişi yakalandı - KOCAELİ

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de 16 suçtan aranan kişi yakalandıKOCAELİ (AA) - Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan kişi, Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Kocaeli , İstanbul, Karabük, Zonguldak ve Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan Göksel A'nın İzmit'te olduğunu belirledi.Ekipler, fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonla 9 aydır aranan zanlıyı, Yahyakaptan Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göksel A, adliyeye sevk edildi.

Alışveriş Kamu Görevlisi Hapis Cezası Dolandırıcılık Alışveriş Merkezi 

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