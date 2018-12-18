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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
16 saatlik bebeğe ameliyatla yemek borusu takıldı - ELAZIĞ

16 saatlik bebeğe ameliyatla yemek borusu takıldı - ELAZIĞ

- Ameliyat olan bebekten detaylar - Doktorların bebeği tedavi etmesi - Başhekim Prof. Dr. Savaş Öztürk'ün konuşması - Op. Dr. Fikret Ersöz'ün konuşması - Yemek borusu olmadan doğan bebek, operasyonla sağlığına kavuşturuldu - Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz: - "Hastamız 8'inci günde ağızdan beslenmeye başladı"ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yemek borusu olmadan doğan 16 saatlik bebeğe ameliyatla yemek borusu takıldı. Elazığ 'da özel bir hastanede dünyaya gelen, yapılan tetkiklerinde yemek borusu (özefagus) olmadığı saptanan 2 kilogram ağırlığındaki kız bebek Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Bebek, Çocuk Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Fikret Ersöz ve Op. Dr. Alpaslan Hanbeyoğlu tarafından ameliyat edildi.Yaklaşık 2 saat süren operasyonla, yeni yemek borusu takılan ve nefes borusunun yemek borusuna olan bağlantısı ayrılan bebek, ameliyattan 8 gün sonra ağızdan beslenmeye başladı.
Başhekim Prof. Dr. Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta hizmete açılan hastanenin kaliteli sağlık hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda hastanelerine sevk edilen bebeğe yemek borusu takıldığını dile getiren Öztürk, "Hastanemizde bu alanda yapılan ilk ameliyat." dedi.
- "Bu durum 4 - 5 bin doğumda bir görülür"Op. Dr. Ersöz, kız bebeği doğumdan 16 saat sonra ameliyata aldıklarını belirterek, ameliyatın başarılı geçtiğini aktardı."Hastamız 8'inci günde ağızdan beslenmeye başladı.
" diyen Ersöz, bebeğin şu anda herhangi bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi.Ersöz, "Bebek anne karnındayken bebeğin yemek borusunda oluşan doğumsal bir kusur. 4 - 5 bin doğumda bir görülür." diye konuştu.

Sağlık Hizmeti Bebek Hastane Efes Ameliyat 

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