Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
16 metrelik kuyuda elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

16 metrelik kuyuda elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

itfaiye ve afad ekiplerinin yaşlı adamı yukarı çıkarması

Elektrik Akımı Afad Yaşlı Adam 

-ambulansa alınması
-vatandaşların yardımı
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da temizlemek için indiği 16 metre derinliğindeki kuyuda elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Şahinkaya köyü Kaynak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet G'ye ait bahçede bulunan 16 metrelik kuyunun temizlenmesi için 61 yaşındaki Günaydın Cankara kuyuya indi. Cankara, dalgıç motoruna elektrik verildiği sırada akıma kapıldı. Bahçe sahibinin çocukları tarafından fark edilen Cankara'nın kurtarılması için sağlık, itfaiye, il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verildi.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkartılan işçi ambulansa alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Cankara'nın cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Bavuldan Erkek Cesedi ÇıktıBavuldan Erkek Cesedi Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı