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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
16 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada İzle

16 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada İzle

Kavşakta bekleyen araçlara dolmuşun çarpma anı 30.04.2018 tarihinde geçilen kazanın arşiv görüntüleri

Trafik Kazası Kırmızı Işık Zincirleme Kaza Mobese Kameraları Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletin otomobile çarpıp takla atması
-Otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarpması
-Kırmızı ışıkta geçen araca otomobilin çarpması
-Tüpçü aracının tıra çarpması, tüplerin yola düşmesi
-Hafif ticari araca başka bir hafif ticari aracın çarpması

( ADANA - HD)- Adana'da kırmızı ışıkta geçen dolmuşun neden olduğu zincirleme trafik kazası mobese kameralarına yansıdı- Adana'da çeşitli tarihlerde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı ADANA

- Adana'da kırmızı ışıkta geçen dolmuşun 16 kişinin yaralanmasına neden olduğu zincirleme trafik kazası mobese kameralarına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesinde D-400 karayolundaki trafik kavşağında kırmızı ışıkta geçen Ahmet A. yönetimindeki 01 M 0180 plakalı dolmuşun, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Kazada 2 motosiklet, 1 bisiklet ve 11 otomobil hasar gördü. Araçların arasında sıkışan motosikletli bir kişi ile aracında sıkışan taksicinin itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması ve motosiklet sürücüsünün sıkışması yer alıyor Hızla koşan çocuğa çarptı Adana'da mobese kameralarına yansıyan diğer görüntülerde, Güney Yıldızı Parkı civarındaki kazada ise bir motosiklet sürücüsü kavşaktan dönüş yapan otomobile çarparak takla atıyor. Diğer kazada, caddeden hızla gelen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen küçük bir çocuğa çarpıyor. Başka bir kazada ise kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araca bir otomobil çarpıyor. Bir tüpçü aracının kontrolsüz girdiği ana yolda tıra çarpması ve tüplerin yere savrulmasının kaydedildiği mobese kameralarına, gece bir hafif ticari aracın başka bir hafif ticari araca çarpma anı da yansıdı. (ELF-
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