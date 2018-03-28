16 kez Türkiye, 6 kez dünya şampiyonluğu...Dünya klavye şampiyonu ve rekortmeni Gümüşhane’de

-Rekortmen klavyecinin yazması detayları

-Röportaj

-Eğitim ve konferanstan detaylar



( GÜMÜŞHANE -HD)- 16 kez Türkiye ve 6 dünya kez dünya klavye şampiyonu olan Celal Aşkın mezun olduğu okulda eğitim verdi- Klavye ile ilk kez tanıştığı okulun öğrencilerine konferans veren Aşkın, eğitici eğitimini de gerçekleştirdi- Aşkın:- “Q klavye insanları yavaşlatmak için üretildi” GÜMÜŞHANE



- Bugüne kadar klavyede 6 dünya, 16 Türkiye şampiyonluğu bulunan ve 2 dalda da dünya rekorunu elinde bulunduran Celal Aşkın, daktilo yazmayı öğrendiği Gümüşhane’de eğitmenlere ve öğrencilere eğitim verdi. Klavye ile 2002 yılında Gümüşhane Adalet Meslek Lisesine başladığında tanışan ve öğretmen olmadığından daktilo derslerini boş geçiren Aşkın, okul müdürünün de teşviğiyle boş derslerinde daktilo sınıfına giderek kendi kendine kitaptan daktilo çalışmaya başladı.

Bir yıl içinde daktiloyu öğrenen ve ertesi yıl daktilo öğretmeninin gelmesi, onun katkılarıyla okuldaki sınavda birinci olan Aşkın, daha sonra İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda ki akademisyenlerin tavsiyesiyle yarışmalara katılmaya başladı.

Derece alamayacağını düşündüğü için katılmadığı yarışmalar nedeniyle akademisyenden azar işiten ve 2007 yılında Türkiye İnternet Klavye Şampiyonasına katılan Aşkın, ilk katıldığı yılda Türkiye şampiyonu oldu ve kendisini dünya şampiyonu ve rekortmeni yapacak olan yarışma maratonuna başlamış oldu. F klavyenin mucidi merhum İhsan Sıtkı Yener’den de destek ve eğitim alan Aşkın, bugüne kadar 16 Türkiye şampiyonluğu ve 6 dünya şampiyonluğu elde etti. Son olarak Almanya’da 2017 yılında yapılan dünya şampiyonasında 2 dalda da dünya rekoru kıran Aşkın, dakikada net 158 kelime vuruşu ile dünya rekoru kırdı ve ayrıca Türkiye'nin hiç derece alamadığı sesi yazıya çevirme kategorisinde de dünya rekoru kırarak Dünya Şampiyonu oldu. Bugün 30 yaşında olan ve Adalet Bakanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapan Aşkın, mezun olduğu okulun Adalet bölümü öğrencilerine konferans ve il merkezinde F klavye eğitici eğitimi vermek üzere Gümüşhane’ye geldi. Okulda hem kursunu hem de konferansını gerçekleştirerek geleceğin rekortmenleri olacak öğrencilere teknik bilgiler aktaran Aşkın, “Bu benim için çok büyük bir onur. Mezun olduğum okula yıllar sonra eğitim vermek için geldim. Hem hocalarımız hem öğrencilerimiz klavyede çok iyi ve deneyimliler. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirler” dedi.

“F klavye sağlık sorunlarını da engeller” Halen her gün hobi amaçlı klavye çalıştığını belirterek öğrencilere F klavyeyi öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Aşkın, “F klavye sadece işe girmek için bir araç değil, günlük kullanımda da fayda sağlayan bir araç. Yani uzun süre bilgisayar başında yapacakları işi 10 parmak metoduyla F klavyeyi kullanarak çok kısa sürece yapabilirler. 10 parmak tekniğini öğrendiklerinde yanlış kullanım tekniklerinden kaynaklanan sağlık sorunlarıyla da karşılaşmamış olacaklar” diye konuştu.

“Q klavye insanları yavaşlatmak için üretildi” Çoğu kişinin Q klavyenin modern bir klavye olduğunu ve her yerde yaygın olduğunu söylediğini ancak bunun bilinçsizlikten kaynaklandığını savunan Aşkın, şöyle konuştu: “Q klavye 1800'lü yılların başlarında dönemin daktilo tuşları demirden yapıldığından dolayı hızlı yazınca takılıp kırılıyordu. Bunun önüne geçmek için dönemin ileri gelenleri karar alıp insanı yavaşlatmayı hedefliyorlar ve böylece Q klavye düzeni ortaya çıkıyor. Tüm dünya dillerinde en çok kullanılan A harfi Q klavyede en verimsiz parmak olan sol serçe parmağının altına geliyor fakat F klavyede bu tuş en işlek parmaklarımızdan olan sol işaret parmağımıza denk geliyor. Q klavye tamamen yavaş yazmak için tasarlanmıştır. F klavye ise tamamen bilimsel metotlarla sesli sessiz harf dizilimi ile hızlı yazmak için tasarlanmış bir klavye. Klavye kullanmayı bilmeyenlere tavsiyem öncelikle F klavye öğrenmeleri ve bunu da 10 parmak metoduyla öğrenmeleridir. Böylece hem işlerini daha kolay daha çabuk yapmış olacaklar hem zamandan tasarruf sağlamış olacaklar hem de sağlıklarını korumuş olacaklar.” Programa öğretmenlerin yanı sıra Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan ve diğer ilgililer katıldı.

Eğitim sonunda Aşkın ve Çevik tarafından öğretmenlere katılım belgeleri verildi.



