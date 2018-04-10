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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
16 FETÖ şüphelisi muvazzaf asker adliyeye sevk edildi İzle

16 FETÖ şüphelisi muvazzaf asker adliyeye sevk edildi İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Muvazzaf Asker Güvenlik Önlemi Trol 

-Zanlıların adli tıptan çıkartılması
-Aracın gitmesi
-Adli tıp detay görüntüleri

( ADANA -HD)- Adana merkezli 21 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 muvazzaf askerin daha sorgulaması tamamlandı- Daha önce adliyeye sevk edilen 24 kişi tutuklanmıştı ADANA

- Adana merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 muvazzaf asker daha adliyeye sevk edildi Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde düzenlediği operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü sorgularının tamamlanmasının ardından 5 Nisan’da tutuklandı. Şüphelilerden 16’sı ise emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında sağlık kontrolüne getirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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