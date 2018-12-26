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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
157 türün bulunduğu hayvanat bahçesinde hayvanlar üşümüyor Haberi

157 türün bulunduğu hayvanat bahçesinde hayvanlar üşümüyor Haberi

- Hayvanat bahçesinden görüntü

Hava Sıcaklıkları Uttu Hayvan Hayvanat Bahçesi Tropikal İklim 

-- Hayvanlardan görüntü
-- Burhanettin Bacak ile röportaj
-- Detaylar

( KAYSERİ )- Harikalar Diyarı Sorumlusu Burhanettin Bacak:- “Hayvanların sağlıklarında bozulma olmaması için önlemler almış durumdayız” KAYSERİ

- Kış aylarının gelmesiyle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvanların barınakları da kış şartlarına uygun hale getirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde 180 bin metrekare alanda 157 türde yaklaşık 2 bin hayvan bulunuyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hayvanların aşırı soğuklardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Hayvanların barınak ve yemlerini mevsim şartlarına göre ayarladıklarını iade eden Harikalar Diyarı Sorumlusu Burhanettin Bacak; “Kış aylarına girdik, hava sıcaklıkları eksi derecelere düşmüş durumda. Hayvanat bahçemiz bünyesinde bulunan tropikal iklime ait hayvanların da barınaklarını biz o şartlara göre düzenlemiş durumdayız. Ufo ve kombili ısıtma sistemlerimiz mevcuttur. Hayvanların sağlıklarında herhangi bir bozulma söz konusu olmaması için önlemler almış durumdayız. Kış dolayısıyla hayvanların yemlerinde de değişiklik yaptık, enerji miktarlarını artıracak yem katkı maddeleri veriyoruz. Gayet de sağlıklılar, herhangi bir sıkıntıları yok” ifadelerini kullandı. (TB-AÖ-
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