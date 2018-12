-Başkan Karaosmanoğlu'nun açılış konuşması

-Karaosmanoğlu'nun güldüren çağrı diyaloğu



( KOCAELİ ) 153 Çağrı Merkezi açılışında çağrı alan Büyükşehir Başkanı gülümsetti: “Ben daha işe yeni başladım” KOCAELİ



- Kocaeli’de hizmete açılan çağrı merkezinde ilk çağrılardan birini alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile vatandaşın konuşması dinleyenlere tebessüm ettirdi. Vatandaşın ilettiği konuları en hızlı şekilde çözüme ulaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 153 Çağrı Merkezi hizmete açıldı. Eğitimli ve deneyimli personellerle hizmete açılan merkezin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise telefonun başına oturarak ilk gelen çağrılardan birini cevaplandırdı. Kendisini tanıttığı vatandaşla kısa süre sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, Kartal’a gitmek isteyen vatandaşı bilgilendirdikten sonra başka bir soru sorunca, “Ben daha yeni başladım” diye cevap vererek salondakileri gülümsetti. Çağrı merkezinin açılışına Başkan Karaosmanoğlu’nun yanısıra Genel sekreter İlhan Bayram, Büyükşehir daire müdürleri, il protokolü ve davetliler katıldı.

Törende konuşan BaşkanKaraomanoğlu, kendisine gelen tüm telefon ve mesajları cevaplandırdığını söyledi.



Karaosmanoğlu, “Ben inanıyorum, bu Alo 153 sistemi Kocaelimize ve Büyükşehir Belediyemize ayrı bir değer katacak. Halkla iletişim çok daha güçlü olacak. Her kesimden insanın fikirleri, mahallesiyle, köyü ile, sokağı ile ilgili, eğitimle, sağlıkla, çevre ile ilgili her türlü çocukların bile hayali varsa onu bilmek lazım. Bu hizmet inşallah güzel ışıklar tutacak bize” dedi.

Ferah ve modern yeni bina Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi hizmet binası ferah ve modern tarzda hayata geçirildi. Binanın doğu bölümündeki geniş kısım çağrı merkezi olarak düzenlendi.

Fuaye kısmına ilave asma kat inşa edildi. Bina içerisinde bay-bayan mescit, lavabo, dinlenme alanı ve ısıtma merkezi, bilgi işlem, sosyal medya, dijital medya, vardiya planlama, revir, görüntülü çağrı, psikolog, arşiv, toplantı odası, kalite yönetim ve süpervizör birimleri yer alıyor. Tüm hizmetler tek bir numarada 153 Çağrı Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde topluyor. Çağrı merkezinde 90 kişilik ekip 7/24 hizmet veriyor. 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşan vatandaşların talepleri alınarak, personel tarafından ilgili birimlere aktarılıyor. Başvuru yapılan birimden gelen cevaplar ise vatandaşa iletiliyor. Günde 2 bin 500 çağrı Her gün ortalama 2 bin 500 kişi tarafından aranılan 153 Çağrı Merkezi, vatandaşlar ile belediye arasında iletişimi sağlayarak, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hizmet veriyor. Çağrı merkezinde vatandaşların sorunlarını dinleyen görevliler, sosyal medyadan, web sitesinden ve mobil uygulama üzerinden gelen taleplere de anında cevap verebiliyor. İstekte bulunan vatandaş talebinin ne durumda olduğunu da bu merkezden öğrenebiliyor. Kalite, şeffaf, hızlı, güven Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışına sahip Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi “kalite, şeffaflık, adalet, hız, etkili iletişim, samimiyet, güven ve gizlilik" gibi değerleri de ön planda tutacak. “Arayın, bağlanın, gönderin, Kocaeli’yi birlikte yönetelim’’ sloganıyla hizmete başlayan 153 Çağrı Merkezi’nde güçlü, bütünleşik, samimi ve kesintisiz iletişimi hedefleniyor. Vatandaşlar, her türlü talep ve önerileri için 153 numaralı hattın yanı sıra web sitesi ww.buyuksehir153.com, iletişim merkezlerinde yüz yüze ve mobil cihazlardan ulaşabilecek.