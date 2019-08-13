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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
150 yıllık Osmanlı silahı hala çalışıyor İzle

150 yıllık Osmanlı silahı hala çalışıyor İzle

Tüfekten genel görüntü

Akkale İngilizler Irak 

-Tüfeğin bölümlerinden detay görüntüler
-Hüseyin Ersoy'un açıklamaları

( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde dedesinden miras kalan yaklaşık 150 yıllık barutlu Osmanlı tüfeğini titizlikle koruyan Hüseyin Ersoy, silahın barut konulması halinde hala çalıştığını dile getirdi. 1800’lü yıllarda üretilen İngiliz yapımı tüfek, sayısız savaş görmesine rağmen hala kullanılabiliyor. Dedesinden kendisine miras kalan barutlu silahı yıllardır itina ile saklayan Hüseyin Ersoy, 20 sene öncesine kadar silahı kullanmaya devam ettiğini, ancak barutla çalıştığı için artık kendisini hatıra olarak sakladığını dile getirdi. Barut konulması halinde silahın eskisi gibi aksaksız çalışacağını vurgulayan Ersoy, kendisinden sonra silahı torunlarına bırakacağını aktardı. "Benden sonra torunlara kalacak" Tarihi tüfek hakkında bilgiler veren Ersoy, "Elimdeki silah 150 senelik bir silah. Dedemin babasından gelen bir silah. Dededen toruna orijinalliği korunarak saklanan bir silah. Şu an çalışıyor. Ama barutu yok, kapsülü yok. Bir hatıra olarak saklıyoruz. Barutu konulsa çalışır. İngilizler tarafından yapılan bir silah. Hatıra olarak saklıyorum. Ağzından barutu koyuyoruz. Ardından kapsülü konur ve çalışır. Kullanılmış bir silah. Daha 20 sene önceye kadar ben de kendim kullanıyordum. Nasip olursa benden sonra torunlara kalacak artık” ifadelerini kullandı.
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