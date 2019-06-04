150 yıllık bayram geleneği



- Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 150 yıldır devam eden adak geleneği bu yılda yaşatıldı. Bayram namazında kalkıp evlerinden getirdikleri kova ve leğenlerle cami önünde bekleyen çocukların nasibi kovalardan doldu taştı. Karaoğlanlar Mahallesinde 150 yıldan bu yana devam eden ve sürdürülen adak geleneğine bu yılda devam edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden aldıkları kovalar, sepetler ve karton kutularla sokağa çıkan ve cami önünde kuyruğa geçen çocuklar, köy halkının camiye namaz kılmaya gelirken yanlarında getirdikleri şeker, çikolata, kek, bisküvi gibi ürünleri sepetlerine, torba ve kutularına doldurdular. Anne, baba ve diğer büyüklerde çocukluklarında yaşadıkları bu güzel anıyı tekrar yaşayabilmek için çocuklar ile birlikte cami avlusunu doldurdular. Orhaneli Belediye başkanı Ali Aykurt’ta kendi köyü olan Karaoğlanlar mahallesinde 150 yıldır süregelen adak geleneğine katıldı.

Çocuklarla bir araya gelen Aykurt, “ Burası benim kendi köyüm, çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz anları bugün çocuklarımızla yaşamaktayız. Bursa’mızdan Orhaneli’den ve diğer illerde olan köylülerimiz çocuklarını her bayram getirirler burada adak programı gerçekleşir. Adak programı da şu şekilde icra edilir, Bütün köylüler bütün büyüklerimiz çocuklar için ne bulurlarsa ,bisküvi,kek, çikolata, şeker çocukların işine ne yarayacaksa bulur buraya getiriler ve karma olarak toplanır ve dağıtılır. Bizim çocukluğumuzda armut, elma, kuru incir, nohut, gibi köyde ne ürün üretiliyorsa onlar getirilir ve dağıtılırdı. Ülkemizin farklı farklı yerlerinde adak programları var diğer yerlerde çocuklarımız ev ev dolaşır bayram şekerlerini hediyelerini alırlarken bizim köyümüzde çocuklarımız cami avlusunda toplanır ve adaklarını alırlar. Çocuklarımızın bugünkü sevincine ortak olmak ve yaklaşık 150 yıldan buyana süren bu geleneği yaşatmak bizler içinde büyük bir gurur, büyük bir onur inşallah bu geleneğin yüzyıllar boyu sürmesini cani gönülden istiyoruz” dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinden aileleri ile beraber heyecanla çıkıp cami avlusunda toplanan çocuklar ellerinde getirdikleri poşet, kutu, sepetlerini dağıtılan ürünlerle doldurarak sevinçle evlerinin yolunu tuttular. (BD-UGR-

