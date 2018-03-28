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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
150 öğrenci yediği yemekten zehirlendi

150 öğrenci yediği yemekten zehirlendi

Hastaneden detay

Hastane Öğrenciler 

-Hastane içindeki öğrencilerden detay
-Ambulans detay
-Öğrencilerle röp.

( BURSA -2) BURSA

– Bursa’da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 150 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan Emir Sultan Erkek Yurdu’nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten rahatsızlandı. Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30 tanesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.
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