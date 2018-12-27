150 metrelik uçuruma yuvarlanan su dolu tır dereye düşmeye ramak kala durdu...Uçurumdaki tırı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi Haberi

-Tırın düştüğü uçurumdan görüntü

-Kurtarma çalışmaları

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( KOCAELİ )- 2 gündür uçurumda kalan tır, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde köy yolunda 150 metrelik uçuruma yuvarlanan tır, dereye düşmesine metreler kala çamurlu toprağa saplanarak durdu. 2 gündür uçurumdan kurtarılamayan tırın bulunduğu alan ise havadan görüntülendi. Olay Gölcük ilçesine bağlı Siretiye Mahahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. idaresindeki 14 DM 683 dorse plakalı tır, Ümmiye Mahallesi’nde bulunan fabrikadan aldığı sular ile dönüş yoluna geçti. Toprak yoldan ilçe merkezi istikametine ilerleyen tır, Siretiye Mahallesi mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan aşağıya düşen tır, dereye metreler kala çamura saplanarak durabildi. Tır sürücüsü H.K. ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kendi çabaları ile araçtan çıkan sürücü 112 acil yardım ekiplerinden yardım istedi. Uçuruma devrilen tır 2 gündür kurtarılamadı İhbar üzerine olay yerine gelen Gölcük İlçe Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından tırı uçurumdan kurtarmak için olay yerine 2 adet vinç gönderildi. 2 gündür bulunduğu yerden kurtarılamayan su yüklü tırın, vinçler yardımıyla kurtarılma çalışmaları sürüyor. Uçurumdaki tırı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi Öte yandan 2 gündür uçurumda kurtarılmayı bekleyen tırın düştüğü uçurum havadan görüntülendi. Görüntülerde olay yerine gelen vinç ve kurtarma ekiplerinin dereye düşmesine metreler kala duran tırı kurtarmak için çalışmaları sürdürdüğü görülüyor.

