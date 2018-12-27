Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
150 metrelik uçuruma yuvarlanan su dolu tır dereye düşmeye ramak kala durdu...Uçurumdaki tırı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi Haberi

150 metrelik uçuruma yuvarlanan su dolu tır dereye düşmeye ramak kala durdu...Uçurumdaki tırı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi Haberi

drone görüntüleri

Fabrika Bild Güvenlik Önlemi Trol 

-Tırın düştüğü uçurumdan görüntü
-Kurtarma çalışmaları
-Detay

( KOCAELİ )- 2 gündür uçurumda kalan tır, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde köy yolunda 150 metrelik uçuruma yuvarlanan tır, dereye düşmesine metreler kala çamurlu toprağa saplanarak durdu. 2 gündür uçurumdan kurtarılamayan tırın bulunduğu alan ise havadan görüntülendi. Olay Gölcük ilçesine bağlı Siretiye Mahahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. idaresindeki 14 DM 683 dorse plakalı tır, Ümmiye Mahallesi’nde bulunan fabrikadan aldığı sular ile dönüş yoluna geçti. Toprak yoldan ilçe merkezi istikametine ilerleyen tır, Siretiye Mahallesi mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan aşağıya düşen tır, dereye metreler kala çamura saplanarak durabildi. Tır sürücüsü H.K. ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kendi çabaları ile araçtan çıkan sürücü 112 acil yardım ekiplerinden yardım istedi. Uçuruma devrilen tır 2 gündür kurtarılamadı İhbar üzerine olay yerine gelen Gölcük İlçe Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından tırı uçurumdan kurtarmak için olay yerine 2 adet vinç gönderildi. 2 gündür bulunduğu yerden kurtarılamayan su yüklü tırın, vinçler yardımıyla kurtarılma çalışmaları sürüyor. Uçurumdaki tırı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi Öte yandan 2 gündür uçurumda kurtarılmayı bekleyen tırın düştüğü uçurum havadan görüntülendi. Görüntülerde olay yerine gelen vinç ve kurtarma ekiplerinin dereye düşmesine metreler kala duran tırı kurtarmak için çalışmaları sürdürdüğü görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Turistler Gitti Takıları Definecilere KaldıTuristler Gitti Takıları Definecilere Kaldı
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı