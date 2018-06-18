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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
150 kiloluk kadın doğum yaptı - DENİZLİ İzle

150 kiloluk kadın doğum yaptı - DENİZLİ İzle

- Doğum yapan Seray Top'un konuşması - Op. Dr. Gülçin Sarıiz Kıvrak'ın konuşması 150 kiloluk kadın doğum yaptı - Denizli 'de, özel bir hastanede takibi yapılan 24 yaşındaki kadın, sezaryenle 3 kilo 600 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, hamilelik sürecinde 150 kiloya ulaşan kadın, sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan ev hanımı 24 yaşında ve 150 kilogram ağırlığındaki Seray Top, riskli gebelik nedeniyle Denizli 'deki özel bir hastaneye başvurdu.Genç kadının hamilelik takibi Op. Dr. Gülçin Sarıiz Kıvrak tarafından yapıldı. Top, hamileliğinin 7. ayında sezaryenle doğum yaptı. 3 kilo 600 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getiren anne ile bebeği gerekli kontrollerinin ardından taburcu edildi.Doktor Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 150 kiloluk hastasının, hamileliği süresince kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Anne adayını hamileliğinin 7. ayında doğuma aldıklarını belirten Kıvrak, "Hastamızın takipleri normaldi. Doğumu sezaryenle gerçekleştirdik." dedi.
Anne Seray Top ise "Hamile olduğumu öğrendikten sonra kilo nedeniyle risk faktörü olduğu ifade edildi. Sonra buraya geldik. Bir kız bebek dünyaya getirdim, çok mutluyum." diye konuştu.

Bebek Hastane Sezar Kız Çocuğu Trol 

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