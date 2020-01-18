150 bin kişinin katkısıyla hazırlanan yardım tırları İdlib'e gönderildi

-Musa Karadaş'ın açıklaması

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( ESKİŞEHİR )- İnsani yardım tırları Eskişehir'den İdlib'e doğru yola çıktı- Yardımlar arasında ortaokul öğrencilerinin kendi ördükleri bereler, eldiven, atkı, mont ve meyve suyu bulunuyor- Tırları uğurlayanların arasında olan minikler, yardımların sağ salim hedefine varabilmesi için avuçlarını açarak dua etti ESKİŞEHİR



- Suriye rejim ordusunun yoğun bombardıman düzenlediği İdlib kentine; içerisinde yatak, battaniye ve çocuk bezi gibi 150 bin kişinin katkısıyla hazırlanan 150 bin TL değerinde temel ihtiyaç eşyaları yüklü 2 tır Eskişehir'den dualarla yola çıktı. Esed rejiminin haftalardır yoğun bombardıman altında tuttuğu İdlib'den çok sayıda sivil, Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı.

Şehirde kalan siviller ise güvenlik tehlikelerinin yanı sıra, temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun kalmış durumda. Bombardıman altındaki kent için Türkiye genelinde birçok yardım kampanyası başlatılırken, bir yardım da Eskişehir'den geldi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) ve Eskişehirlilerin katkılarıyla 150 bin TL değerinde insani yardım malzemeleri yüklü 2 tır, Eskişehir'den İdlib'e doğru yola çıktı. Eskişehirliler Valilik Meydanı'nda bulunan yardım tırlarını dualar eşliğinde İdlib'e uğurladı. Tırları uğurlayanların arasında kadınlar ve minikler de vardı. Onlar da tırların sağ salim hedefine varabilmesi için avuçlarını açarak dua etti. İlerleyen günlerde de gönderilecek olan yardım tırlarının içerisinde; 380 yatak 2 bin battaniye, çok sayıda çocuk bezi, ortaokul öğrencilerinin kendi ördükleri bereler, eldiven, atkı, mont ve meyve suyu bulunuyor. "150 bin kişinin katkısıyla hazırlandı" Yardım tırları yola çıkmadan hemen önce Eskişehir İHH Başkanı Musa Karadaş bir açıklama yaptı. Açıklamasında İdlib'e doğru yola çıkan yardım tırlarının zor durumdaki sivillere umut ışığı olmasını dilediklerini belirten Eskişehir Karadaş, "Bugün burada belki yüzyıl önce bizim başımızda olan bir musibetin; başka bir memlekette Suriye’de, Irak’ta yaşanan çok büyük sıkıntılara yararı ve merhamet olmak maksadıyla halkımızın bize vermiş olduğu emanetleri yerine ulaştırmak için dualarla uğurlayacağımız yaklaşık 150 bin TL’lik bir kışlık, battaniye, yastık dolu yardım tırını yola çıkarıyoruz. Buna katkı sağlayan bütün herkese gönülden kucak dolusu teşekkürlerimizi arz ediyoruz, sunuyoruz. Buna katkı sağlayan o kadar çok insan var ki; belki tek kalemle 150 TL bize vermek suretiyle ‘alın bunu götürün, İdlib’deki garibana yardım edin’ diyebilirlerdi. İddia ediyorum; 150 bin kişinin katkısıyla hazırlamış olduğumuz bu tır bugün dualarılar uğurlanacak, inşallah" diye konuştu.

"Minik öğrenciler elleriyle örgü ördü" Yardım tırlarının içerisindeki atkı ve bereleri imam hatip ortaokulu öğrencilerinin elleriyle ördüklerini söyleyen Karadaş, "Ben burada hanım kollarımız olmak üzere; örgü örmek suretiyle atkı bereler hazırlayarak oradaki kış şartlarında yaşayan insanlara yardım eden hanım kollarına, ve özellikle Hızır bey İmam Hatip Orta Okulunun öğrencilerine, verilerine, öğretmenlerine hasretten teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu işe ilmek ilmek sevgiyle örgü örmek, atkı örmek, bere örmek suretiyle oradaki insanların yaralarına merhem olmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı. “Yardımlar bundan sonraki haftalarda da göndereceğiz” Yardımları ve duyarlı davranışları için Eskişehir halkına teşekkür eden Karadaş sözlerini şöyle bitirdi: "Ben buradan yüce Eskişehir halkına gönülden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yardımlarımız bugün burada sadece 2 tır göndermek suretiyle kalmayacak. Allah nasip ederse halkımızın büyük teveccühüyle hafta ve ondan sonraki haftalarda da Eskişehir halkın emanetlerini İdlib’de yaşayan ve dünyanın neresinde mazlum bir coğrafi var ise hepsine yardım etmeyi kendimize bir vazife biliyoruz."



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