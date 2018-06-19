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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
15 yıllık arkadaşını vuran şahıs yakalandı Haberi

15 yıllık arkadaşını vuran şahıs yakalandı Haberi

şüpheli M.K.'nın emniyetten çıkışı

İlk Müdahale Hastane Dedektif Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Arşiv-
-yaralı şahsın hastaneye getirilmesi
-hastaneden detay görüntü

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı bayramın birinci günü 15 yıllık arkadaşını silahla bacağından vuran şahıs yakalandı. Olay 15 Haziran 17.00 sularında İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin A. (44) M.K isimli iki arkadaşa beraber alkol almaya başladı.
Bir süre sonra tartışmaya başlayan ikili kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine M.K. 15 yıllık arkadaşı Sebahattin A.’yı yanındaki silahı ile bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere düşen yaralı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli M.K.’nın İzmit Bekirdere Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu M.K. suç aleti tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, bir akrabası hakkında ileri geri konuştuğu için Sebahattin A.’yı vurduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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