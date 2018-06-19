'15 yılda tarımda destek miktarı 8 kat arttı' - ELAZIĞ
"15 yılda tarımda destek miktarı 8 kat arttı" - ELAZIĞ - Toplantıdan detaylar - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç'un konuşması - Elazığ Belediyesi Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın konuşması"Tarımda destek miktarımız 8 kat arttı" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç: - "2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımda destek miktarımızı 8 kat artırarak 2018'de 14, 5 milyar liraya çıkardık" - "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. 2005 yılından beri de Avrupa'da birinci sıramızı korumaya devam ediyoruz. Dünyanın yedinci büyük tarım ülkesiyiz"ELAZIĞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, "2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımda destek miktarımızı 8 kat artırarak 2018'de 14, 5 milyar liraya çıkardık." dedi. Elazığ 'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen, " Elazığ Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı"na katılan Tunç, 24 Haziran sonrası Türkiye'de tarım sektörü için çok önemli hususların olacağı bir döneme girileceğini söyledi.
Tunç, kendi gıdasını üretemeyen milletlerin tam bağımsız olamadıklarını belirterek, Bakanlık olarak gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.Tarımsal faaliyetlerin yürütülebilmesi için iki asli unsura ihtiyaç olduğunu ifade eden Tunç, birincisinin tarım arazisi ikincisinin ise insan olduğunu, bu iki asli unsura sahip çıkılması gerektiğini aktardı.Tunç, çiftçilerin ülkesine ve mesleğine aşkla bağlandıklarını vurgulayarak, çiftçilerden aldıkları güç ve ilhamla daha çok çalışacaklarını ve yeni projeler üreterek çiftçilerin önünde engel teşkil edebilecek hususları ortadan kaldırmaya gayret sarf ettiklerini dile getirdi. - "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseldi""2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımda destek miktarımızı 8 kat artırarak 2018'de 14,5 milyar liraya çıkardık. 2018 yılında çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda 1,8 milyar lira destek ödemesi yaptık." diyen Tunç, şunları kaydetti:"2003 - 2017 döneminde Türkiye tarımda yıllık 2,6 büyüme sağladı. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. 2005 yılından beri de Avrupa'da birinci sıramızı korumaya devam ediyoruz. Dünyanın yedinci büyük tarım ülkesiyiz." Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, son dönemde yapılan yatırımlar ve yerel yönetimlerin hayata geçirdiği hizmetlerle 2014 yılında yaşanabilir şehirler arasında 49'uncu sırada olan Elazığ 'ın 2017 yılında 19'uncu sıraya yükseldiğini belirtti. Yanılmaz, "Hedefimiz 2023 yılında Elazığ 'ı yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 il arasına sokabilmektir." ifadesini kullandı.Toplantıya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.