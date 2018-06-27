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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
15 yaşındaki Suriyeli kızı böyle kaçırdı

15 yaşındaki Suriyeli kızı böyle kaçırdı

Kızın motosiklet ile kaçırılma anı görüntüsü

İç Savaş Güvenlik Kamerası Kaçırılma Kız Çocuğu Harekete Geç 

-Zanlının evden çıkarılıp getirilmesi
-Polis aracına götürülmesi
-Polis aracına konması
-Kızın babasının görüntüsü
-kızın fotoğrafı

( ADANA -HD)- Adana'da kaçırılan 15 yaşındaki Suriyeli kızı polis bir eve yaptığı baskında kurtararak ailesine teslim etti- Kızı kaçıran Suriyeli ise gözaltına alındı ADANA

- Adana'da 27 yaşındaki Hasan El Muhammed tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Suriyeli kızı polis bir eve yaptığı baskında kurtararak ailesine teslim etti. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesinde meydana geldi. Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçan Ali Huluv eşi ve çocuklarını alarak Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da bulduğu işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalışırken Ali Huluv'un 15 yaşındaki kızı Fatma Zehra Huluv kaçırıldı. Baba Huluv polise giderek kızının motosikletli bir kişi tarafından kaçırıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri çevrede yaptıkları çalışmada kızın kaçırılma anının güvenlik kamera görüntülerini buldu. Kızı 25-30 yaşlarında bir Suriyelinin motosikletin arkasına bindirerek kaçırdığını tespit etti. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının isminin Hasan El Muhammed olduğunu belirledi. Polis bu tespitlerden sonra zanlının kız çocuğunu Sarıyakup Mahallesinde bir evde tuttuğunu tespit etti. Polis tespit edilen bu eve baskın yaptı. Polis baskında kız çocuğunu bulurken zanlıyı da gözaltına aldı. Baba zanlıdan şikayetçi olurken, kızına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı. Kız çocuğu ifadesi alındıktan sonra ailesine telim edilirken, zanlıya kişi hürriyetinden yoksun bırakmadan işlem yapıldı.
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