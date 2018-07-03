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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- 15 yaşındaki Salih için arama çalışmaları sürüyor

- 15 yaşındaki Salih için arama çalışmaları sürüyor

Su üstünde botun gidişi

Jandarma Köpek Şili 

-Botan çayı ve dağları
-Salih'in fotoğrafı

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçesinde 3 gün önce kaybolan Mehmet Salih Oral’ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. 200 kişilik ekip, Oral’ın bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 3 gün önce eşeğiyle bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden halen haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral’ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, dağ taş demeden 4 koldan Oral’ı arıyor. Drone ile havadan tarama yapılan bölgede arama çalışmalarına Bitlis’ten çağrılan dalgıç ekibi de destek veriyor. Arama çalışmalarında jandarmaya ait iz sürücü köpekler de aktif olarak kullanılıyor. (MND-MP-Y)
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