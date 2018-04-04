15 yaşındaki lise öğrencisine menenjit teşhisi konuldu, sınıf arkadaşları tedaviye alındı İzle

-okul bahçesindeki öğrenciler

-kaymakamın açıklamaları



( TEKİRDAĞ ) - - O okulda eğitim - öğretim devam ediyor TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan Ergene Anadolu Lisesi’ndeki bir öğrenciye menenjit tanısı konulmasının ardından öğrencinin sınıf arkadaşları ve ailesine koruyucu tedbir amaçlı olarak antibiyotik tedavisine başlandı. Okulda eğitim-öğretime devam ediliyor. Ergene Anadolu Lisesi 1. snıfta öğrenim gören B.S. (15) adlı öğrenci önceki gün okulda rahatsızlanmış önce Çorlu Devlet Hastanesi’ne ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen öğrenciye menenjit teşhisi konulmuştu. Ergene Kaymakamlığı olarak konunun intikal ettirilmesinin ardından gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Kaymakam Fatih Kızıltoprak, “Öğrencimize menenjit teşhisi konuldu. Yakın temasta bulunan sınıf arkadaşları ve ailesine ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından temin edilen antibiyotik tedavisine başlandı. Koruyucu tedbir olarak başlanan tedavi iki gün sürecek. Şu an için okulda eğitim - öğretim sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Öğrencimizin sağlık durumunu da sürekli olarak kontrol ediyoruz. İyiye gittiğini öğreniyoruz” dedi.

540 öğrencin yer aldığı okulda eğitim - öğretim devam ediyor. (SŞ-

