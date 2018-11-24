Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
15 yaşındaki kızı kaçıran kişi yakalandı - GAZİANTEP

15 yaşındaki kızı kaçıran kişi yakalandı - GAZİANTEP

- Şüphelinin hastaneye getirilmesi - Şüphelinin konuşması - Şüphelinin polis aracına bindirilmesi - Kaçırdığı kızla birlikte Kahramanmaraş'ta yakalanan kişi, sağlık kontrolü sonrası görüntü almaya çalışan basın mensuplarına "Onu çok seviyorum, aşkım için ölürüm, sevmek suç değildir. Kızın babasının öldürülmesiyle alakam yoktur." açıklamasını yaptıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te 15 yaşındaki kızı kaçırdığı gerekçesiyle aranan kişi, kaçırdığı kızla birlikte Kahramanmaraş'ta yakalandı.Alınan bilgiyle göre, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli U.D. (24) ve kaçırdığı S.G'yi bulmak için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve akrabaların ifadesine başvuran ekipler, ikilinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.Mahallede 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, U.D. ve S.G'yi gözaltına aldı. S.G. ifadesinin ardından çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi.Emniyete götürülmek üzere sağlık kontrolünden geçirilen U.D. ise hastane çıkışında görüntü almaya çalışan basın mensuplarına, "Onu çok seviyorum, aşkım için ölürüm, sevmek suç değildir. Kızın babasının öldürülmesiyle alakam yoktur." dedi.
3 Kasım'da U.D, S.G'yi kaçırarak Güneş Mahallesi'ndeki evine götürmüş bunun üzerine kızını almak için bu eve giden baba Ercan Gezer, çıkan tartışmada av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.K. (23) ise tutuklanmıştı.

Polis Aracı Hastane Akalan Çocuk Esirgeme Kurumu Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı