Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
15 yaşında ki astım hastası genç odasında ölü bulundu Haberi

15 yaşında ki astım hastası genç odasında ölü bulundu Haberi

Morgda yakınlarından detay

Cenaze Ölüm Tehlikesi Astım Hastası Sağlık Ekipleri Irak 

-yakınlarının feryatları
-Baba röp.
-Sinir krizi geçiren yakınları detay
-morgdan detay
-Berkay'ın fotoğrafı

( ANTALYA )-Yakınları sinir krizi geçirdi- Olayda, gece saatlerinde işten evine gelen babanın, oğlunun ısınması için odaya kestane mangalını koyduğu iddia edildi ANTALYA - Antalya’da kestane satan babanın 15 yaşındaki astım oğlu, odasında ölü olarak bulundu. Olayda, gece saatlerinde işten evine gelen babanın, oğlunun ısınması için odaya kestane mangalını koyduğu iddia edilirken, gencin cenazesinin alınışında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Edinilen bilgilere göre olay, Murtapaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi 219 üzerindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Kestane satan 3 çocuk babası Adnan Yavuz, dün gece iş bitimi mangalda kalan közle evine geldi. İddialara göre baba Yavuz, mangalı ısınması için astım hastası olan ve tedavi gören 15 yaşındaki oğlu Berkay Yavuz’un odasına bıraktı. Sabah saatlerinde ise gencin odasına giren aile, astım hastası Berkay Yavuz’u hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine eve çağırılan sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemelerin ardından Berkay Yavuz’un cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yakınlarının gözyaşları yürekleri dağladı Morga genç Berkay’ın cansız bedenini almak için yakınları akın etti. Gözyaşlarıyla birbirine sarılan aileyi yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Bir köşede olayın şokunu atlatamadığı gözlenen baba Adnan Yavuz’u ise yakınları teselli etti. Oğlunun daha önce de astım rahatsızlığı yüzünden ölüm tehlikesi geçirdiğini belirten Yavuz, oğlunun ısınması için mangalı odasına koyduğunu ve bir aydır bu şekilde ısındığını söyledi.

Sabah kalktıklarında oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığını ifade eden Yavuz, oğlunun ölümünün hastalığıyla ilgili olabileceğini kaydetti.
Yavuz, oğlunun derslerinde çok başarılı bir öğrenci olduğunu da dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı