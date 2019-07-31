15 Yaş Altı ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası - NEVŞEHİR
- Halter şampiyonasından görüntü - Sporcuların halter kaldırma görüntüleri15 Yaş Altı ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası - Organizasyon Nevşehir 'de başladıNEVŞEHİR (AA) - 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Nevşehir 'de başladı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya kızlarda 116, erkeklerde 314 olmak üzere toplam 430 halterci katılıyor.Onar sıklette gerçekleştirilen ve 4 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda ilk üç dereceye giren sporcular milli takım kampına katılacak. Kampta yapılacak seçmelerin ardından başarılı olan halterciler, İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım