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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
15 Temmuzda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Düzce’deki baba ocağında acısı halen yaşanıyor Haberi

15 Temmuzda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Düzce’deki baba ocağında acısı halen yaşanıyor Haberi

-Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Annesi Hanife Baysan Röp

Emniyet Müdürü Baba Ocağı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Helikopter 

--Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Baba Ramazan Baysan ile röp.
--Anne Hanife Baysan ve Baba Ramazan Baysan’ın şehit emniyet müdürünün fotoğrafına bakması
--Anne Hanife Baysan’ın oğlunun fotoğrafını okşaması
--15 Temmuzda şehit olan Ufuk Baysan’ın mezarından görüntü
--Genel ve detay
--Arşiv

( DÜZCE )- Şehit Emniyet Müdürü’nün annesi Hanife Baysan; “Çok özlüyorum”- Baba Ramazan Baysan; “Allah bir daha bu ülkeye 15 Temmuz yaşatmasın” DÜZCE

- 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 4. sınıf Emniyet Müdürü Ufak Baysan’ın Düzce’de yaşayan anne ve babası, acılarını şehit oğullarının fotoğrafına bakarak gidermeye çalışıyor. 15 Temmuz 2016’da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY tarafından girişilen hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde şehitlerin ailelerinin acıları tazeliğini halen koruyor. Darbe kalkışması sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli bulunan ve hainlerin kullandığı helikopterden atılan bombalarla şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Düzce’deki baba ocağında da aradan geçen 3 yıla rağmen yaşanan acı dinmedi. Şehidin babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan, şehit oğullarının acısını üniformalı fotoğrafına bakarak gidermeye çalışıyorlar. Anne Hanife Baysan, “15 Temmuz bizim için çok acı bir gün. Her gün içimiz yanıyor. Anlatılmaz bir duygu. Onu çok özlüyorum. 3 sene önce oğlum yanımdaydı diyorum” dedi.
Baba Ramazan Baysan ise, "Bitmek bilmeyen bir üç yıl. Bir baba şehit olan evladı için ne söylesin. Keşke bu işler olmasaydı. Sağ olduğumuz sürece biz ve bizim gibi evladını, eşini, anasını, babasını kaybetmiş o kahreden olaydan sonra o insanlar yaşadıkları sürece hissedecekler. Ne mutlu ki evladımın şehitlik mertebesine ulaşması bizi teselli ediyor. Teselli kaynağımız. Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi haince, alçakça bir kalkışmayı bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

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