Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
'15 Temmuz Vefa Koşusu' - DÜZCE

'15 Temmuz Vefa Koşusu' - DÜZCE

"15 Temmuz Vefa Koşusu" - DÜZCE - Bekir Zengin'in koşmasından detaylar - Bekir Zengin'in konuşması"15 Temmuz Vefa Koşusu" - Mersin'den şehit ve gaziler için 1 Haziran'da koşmaya başlayan Bekir Zengin, Düzce 'ye ulaştıDÜZCE (AA) - Mersin'de, 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatan Bekir Zengin Bolu Dağı'nı geçerek Düzce 'ye ulaştı.15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında şehitler anısına Mersin'den İstanbul'a koşan amatör atlet Bekir Zengin, Düzce 'ye geldi.Koşusunun 32. gününde D - 100 karayolunun Bolu Dağı üzerinden koşmaya başlayan Zengin, 20 kilometre koştuktan sonra ara vermeyi planlıyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan koşu kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Türk bayrağını devralarak Mersin'den yola çıkan Zengin, bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit aileleri ile gönderde dalgalandırmak istiyor.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zengin, koşu kapsamında yaklaşık 800 kilometre katettiğini ve tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

Herkesin kendisini gururla karşıladığını aktaran Zengin, "Şu ana kadar 800 kilometre yol yaptık, toplam bin 50 kilometrelik bir yol olacak. Bolu Dağı çok güzel, en zor olan yerler Ankara sınırları oldu. Genellikle sabahları koşuyordum artık akşam saatlerinde koşuyorum." dedi.
Zengin, "Allah izin verirse bayrağı Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğim, tüm şehit ailelerine teslim edeceğim inşallah. Günlük 20 kilometre kadar koşuyorum. 15 Temmuz'da köprüde olmayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Gaziler Muhabir Darbe Girişimi Amatör Şehit Aileleri 

İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı