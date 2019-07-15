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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz'u su altında andılar

15 Temmuz'u su altında andılar

-Dalıcıların su altında Türk bayrağı açmaları

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Gaziler Şehit Saygı Duruşu 


- Gökçeada Dalış Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak gazi ve şehitleri andı. Tören, Gökçeada Sualtı Milli Parkında gerçekleştirildi.
Selim Konya, Emre Alp Aksu, Berkay Güney, Tuğba Yıldırım, Abdullah Tural’dan oluşan dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
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