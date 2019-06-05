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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Başkan röportaj

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Darbe Girişimi Bayramlaşma 

-Mezarlıkta dua edilmesi
-Genel detay
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) 15 Temmuz şehitleri unutulmadı- 15 Temmuz Gazileri darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarını unutmadı İSTANBUL

15 Temmuz gazileri, bayramın 2’inci gününde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etti. 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberinde bulunan gaziler bayramda 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. 15 Temmuz Gaziler Platformunda bir araya gelen gazi ve şehit yakınları burdaki bayramlaşmanın ardından Cennet mezarlığında 15 Temmuz Şehitleri Murat Kocatürk ve Mehmet Güder'i kabri başında ziyaret ederek Kur’an-i Kerim okudular. 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut yaptığı açıklamada devlet büyüklerini minnettar olduklarını belirterek, “Ramazan Bayramı münasebetiyle bugün Gaziler platformunda bulunmaktayız. Şehit yakınları ve gaziler için bayramı yad ediyoruz. 15 Temmuz ruhunu unutmayacağız, yaşantımıza yansıtacağız. Milletin birlik beraberliği devletin bekası için bundan sonraki neslimize de yaşantımızla örnek olacağız. Ülkemizde 15 Temmuz'la bir direniş olmuştur, bunu da devam ettireceğiz" diye konuştu.

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