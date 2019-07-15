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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz şehitleri Pınarbaşı Mezarlığı’nda anıldı

15 Temmuz şehitleri Pınarbaşı Mezarlığı’nda anıldı

şehit mezarlarına çiçek bırakılması

Şehit Yakınları Belediye Başkanı Beraberlik Yan Etki Akkale 

-ailelerin dua etmesi
-dualar edilmesi
-bursa büyükşehir belediye başkanı röportajı
-askerlerden detaylar

( BURSA ) BURSA

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa’da Pınarbaşı Şehitliği’nde tören düzenlendi.
Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mezarlığı Şehitliği’nde tören düzenlendi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere askeri erkan ve şehit yakınlarının katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına baş sağlığı diledi. Tören sonunda kısa bir açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hain darbe kalkışmasının 3.yıl dönümü olduğunu belirterek, “Şehitlerimizi anmak ve ülkemize, vatanımıza olan bağlılığımızı arttırmak adına ulusal anlamda bir tören icra ediliyor. Bu anlamda Cuma gününden başlayan etkinlikler yapıyoruz” dedi.
Bu devletten rütbe, makam almış ama bu devlete ihanet etmiş FETÖ’cülerin birlik ve beraberliğe kast ettiğinin altını çizen Aktaş, “Bu ülkenin başka ülkelerin boyundurluğuna girmesi isteyen bir kalkışmaydı. Bu manada o akşam kadını, erkeği, sağcısı, solcusuyla, açığıyla, kapalısıyla herkes bir araya gelmişti. Bir tane derdimiz vardı. Aynı Çanakkale’de olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde darbeciler püskürtüldü. Bu vesile ile 15 Temmuz’u unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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