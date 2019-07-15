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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz şehitleri Manisa’da anıldı

15 Temmuz şehitleri Manisa’da anıldı

Şehitlik detay

Gaziler Siyasi Partiler Siyasi Parti Darbe Girişimi Şehit Aileleri 

-Kur’an-ı Kerim tilaveti
-Dua detay
-Karanfil bırakılması
-Detay

( MANİSA )- Hain kalkışmanın 3. yıl dönümünde dualar şehitler için edildi MANİSA

- 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa Garnizon şehitliğinde program düzenlendi.
Hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Manisalılar 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaş Manisa Garnizon şehitliğinde düzenlenen programla anıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda edilen duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Anma programına; Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erkan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Vekili Dilşat Ulaş, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, siyasi partilerin temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, STK başkanları, daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Garnizon Şehitliğindeki törenin ardından Polis Şehitliği de ziyaret edilerek dua edildi. Şehitlikteki programın ardından 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı Fotoğraf Sergisinin açılışı Fatih Sergi Salonunda gerçekleştirildi.

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