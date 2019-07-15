15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı

-Şehitlik ziyareti

-Kabirlere karanfil bırakılması

-TBMM Başkanı Şentop açıklaması

-İçişleri Bakanı Soylu açıklaması

-Detay Görüntüler



( ANKARA ) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "İstikbalimize, vatanımıza, milletimize kast edenlere bu topraklarda hayat hakkı göstermiştik, tekrar göstermeyeceğimizi de bütün dünyaya haykırıyoruz" ANKARA



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstikbalimize, vatanımıza, milletimize kast edenlere bu topraklarda hayat hakkı göstermiştik, tekrar göstermeyeceğimizi de bütün dünyaya haykırıyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu heyetle birlikte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 3 yıl önce kalkıştığı darbe girişiminde şehit düşenlerin Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'ndeki kabirlerini ziyaret etti. Ardından Karşıyaka Mezarlığı Polis Şehitliği'ne geçen heyet, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla görüştü. Karşıyaka Mezarlığı çıkışında kısa bir açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü. Bizim tarihimizin en karanlık günü ve gecesiydi. O yaşananları hem hainlerin yaptıklarını hem de hainlere karşı milletimizin göstermiş olduğu direnişi, asil duruşu tekrar tekrar hatırlamamız lazım. Bugün ona vesile oluyor. Bugün biz istikbalimize, vatanımıza, milletimize kast edenlere bu topraklarda hayat hakkı göstermiştik, tekrar göstermeyeceğimizi de bütün dünyaya haykırıyoruz. Bunları hatırlamamız, hafızamızda sürekli canlı tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dualar ettik. Burada başlangıç yapmış olduk. Bugün birçok program var. Meclisimizde de Cumhurbaşkanlığımızın tertip ettiği programlar var. Ben Cenab-ı Hakk'tan milletimize bir daha bu şekilde bir karanlığı, bir günü ve geceyi yaşatmaması için dua ediyorum. Milletimizden, şehitlerimizden, gazilerimizden Cenab-ı Hakk razı olsun" şeklinde konuştu.

"Bugün hal dili" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kabir ziyaretlerinin ardından, "Bugün söylenecek pek bir şey yok. Hocalarımız bugün söyleyecek her şeyi söylediler. Bugün hal dili" dedi.

Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'ndeki programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra; TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran, milletvekilleri ve şehit aile ve yakınları katıldı.



