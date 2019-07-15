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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitleri için Büyük Çamlıca Camii’nde mevlit okundu Haberi

15 Temmuz Şehitleri için Büyük Çamlıca Camii’nde mevlit okundu Haberi

Dua edilmesi, namaz kılınması

Şehit Darbe Girişimi 

-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
-Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen görüntü
-Detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz şehitleri için Büyük Çamlıca Camiinde mevlit programı düzenlendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katıldığı programda, şehitler için dua edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için Büyük Çamlıca Camii'nde mevlit programı düzenlendi.
İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuran-ı Kerim’in okunduğu mevlit programında, “Her ayın 15’inde 251 Hatim Programı” kapsamında okunan hatimlerin duası yapıldı. 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dualar edildi.
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