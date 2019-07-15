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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz şehitleri anma programı için Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı

15 Temmuz şehitleri anma programı için Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı

Alandan görüntü

Şehit Anma Töreni Güvenlik Önlemi Darbe Girişimi Trol 

-platformdan görüntü
-vatandaşların alana alınması
-hasar gören araçlardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz Hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılacak anma töreni için Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar yoğun güvenlik önlemi eşliğinde törenin yapılacağı alana alınmaya başlandı. 15 Temmuz Hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde darbeci askerlere karşı koydukları esnada şehit olan "15 Temmuz Şehitleri" anısına Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen program için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan anma töreni için alana dev bir platform kuruldu. Polis ekiplerince törenin yapılacağı alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından vatandaşlar kontrollü bir şekilde alana alınmaya başlandı. 15 Temmuz Hain darbe girişimi sırasında hasar gören araçların da tören alanına getirildiği görüldü.

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