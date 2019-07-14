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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- 15 Temmuz Şehitleri Almanya’da Anıldı

- 15 Temmuz Şehitleri Almanya’da Anıldı

-Büyükelçilikteki etkinlikten görüntüler

( BERLİN ) - 15 Temmuz şehitleri Almanya’da anıldı BERLİN

Terör Saldırısı Cumhurbaşkanlığı Darbe Girişimi Terör Örgütü Film Gösterimi 


- 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Berlin Büyükelçiliğinde bir anma töreni düzenlendi.
Berlin Büyükelçiliğinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği” adı altında düzenlenen etkinliğe 300’e yakın vatandaşımız ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen anma töreni, şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve istiklâl marşımızın okunmasıyla başladı.
Daha sonra DİTİB Camii Din Görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitlerimiz için dua edildi. Açılış konuşmasını yapan Berlin Büyükelçimiz Ali Kemal Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemizin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldığını söyledi.

Aydın, bu sinsi saldırının geçmişteki demokrasi karşıtı askeri darbelerin hedefledikleri hükümeti ele geçirme hedefinin çok daha ötesinde, bir meczubun ülkemize karşı tezgâhladığı toplu işgal ve imha teşebbüsü olduğunu kaydetti.
“Almanya FETÖ mensupları için güvenli bir liman oldu” Almanya’nın, kaçak FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline gelmesini de eleştiren büyükelçi Ali Kemal Aydın “FETÖ’nün dış örgütlenmesiyle mücadele, dış politikamızın ve bu bağlamda Almanya’yla ilişkilerimizin de öncelikli gündem maddelerimizden birini oluşturmaktadır. Tüm girişimlerimize ve çağrılarımıza rağmen Almanya’nın kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesi, Almanya’nın bu kişilere kolaylık göstermesi ve himaye etmesi hiçbir şekilde dostlukla ve müttefiklikle bağdaşmamaktadır. Alman dostlarımızın gerçekleri görerek bu konudaki tutumlarını biran önce değiştirmeleri diliyor ve ümit ediyoruz” dedi.
Program, cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden alınan “15 Temmuz Belgeseli” adlı film gösterimiyle devam etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürü, 15 Temmuz gazisi Mehmet Anıl Acar’ın o gece yaşadıklarını anlatmasının ardından 15 Temmuz’da Berlin büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlarımızın hikâyesini konu alan Almanca kısa belgesel izlendi. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliği, “Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi” adlı panelle son buldu.
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