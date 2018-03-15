15 Temmuz Şehitler Köprüsünün maketini yaptı - TOKAT
: - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketinin detay görüntüleri - Mevlana Ortaokulu öğrencisi Şevval Naz Karatay'ın konuşması - Mevlana Ortaokulu Müdürü Ömer Çetin'in konuşması - Mevlana Ortaokulu öğrencisi yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün maketini sosyal medya üzerinden satarak gelirini şehit ailelerine bağışlamayı planlıyorTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde Mevlana Ortaokulunda eğitim öğrenim gören bir öğrenci teknoloji tasarım dersinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün maketini yaptı.Mevlana Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şevval Naz Karatay (13), teknoloji tasarım dersi kapsamında tahta, plastik ve karton kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maketini yaptı.Karatay, çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, darbe teşebbüsü gecesi televizyonda izlediği görüntülerden çok etkilendiğini ifade ederek, "Televizyonlardan izledim ve bu köprüyü de ondan yola çıkarak yaptım. Yapımı yaklaşık 20 - 25 gün sürdü. Sosyal medya aracılığı ile bu köprüyü paylaşıp gelirini şehit ailelerine bağışlamayı düşünüyorum." dedi. Okul Müdürü Ömer Çetin de okulda 15 Temmuz'u unutturmamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:"Bu kapsamda teknoloji tasarım dersinde öğrencimiz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili bir çalışma yapacağını bizimle paylaştı. Biz de bunu destekleyeceğimizi ifade ettik. Kendisi gayreti ile çok güzel bir eser ortaya çıkardı. Bu eseri sosyal medya aracılığı ile satışa çıkardık. Satıştan elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlayacak. Bu süre içerisinde biz de bu eseri okulumuzda bulunan 15 Temmuz Köşemizde sergileyeceğiz."