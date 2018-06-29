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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi... Şahıs 5 saat sonra ikna edildi Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi... Şahıs 5 saat sonra ikna edildi Video

Köprüden görüntü

İntihar Trafik Yoğunluğu Müzakere İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-İntihar girişiminde bulunan şahıstan görüntü
-İkna çabaları
-Şahsın korkuluklara tutunarak yürümesi
-Deniz polisinden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin 5 saat süren çabası sonucu intihar girişiminde bulunan kişi ikna edilerek korkuluklardan indirildi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen kişi korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Saat 18:30 sıralarındaki olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen müzakereci polisler intihar girişiminde bulunan kişiyi korkuluklardan indirmek için uzun süre uğraştı. Denizde de Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler hazır bekledi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Polisin 5 saat süren çabası sonucu intihar girişiminde bulunan kişi saat 23:30’da ikna edilerek indirildi. Bu kişi daha sonra ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
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