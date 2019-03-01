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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı - İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı - İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntüler - Galata köprüsünden görüntüler - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldıİSTANBUL (AA) - Yeşilay Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1 - 7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.

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