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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı

- Deniz polisi

Polis Deniz Polisi Sudan Irak 

-- Ambulansın bekleyişi ve çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir intihar vakası yaşandı. E.B. isimli 39 yaşındaki şahıs, kendini köprüden atarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni deniz polisi tarafından çıkarıldı. Saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan 39 yaşındaki E.B, kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı. Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan şahsın cansız bedeni, deniz polisi tarafından sudan alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Harem Tahlisiye Bot İstasyonu’na getirildi.
Şahsın cansız bedenini teslim alan ambulans, polis eşliğinde tesisten ayrıldı.
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