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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu böyle görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu böyle görüntülendi

Köprüden görüntü

Deprem 

-Bakım platformundan görüntü
-Detaylar
-drone görüntüsü(arşiv)

( İSTANBUL )- Köprü üzerinden çekilen görüntülerde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyor İSTANBUL

- İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu köprü üzerinden görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde köprüde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyor. İstanbul’da dün Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çekilen bir fotoğrafı ile hasar oluştuğu iddiası gündeme gelmişti. Çok geçmeden sırrı çözülen fotoğrafta yer alan görüntünün köprünün bakımında kullanılan platform olduğunu anlaşılmıştı. Herhangi bir hasarın olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer alan bakım platformu köprü üzerinden çekilerek görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde herhangi iddia edildiği gibi bir hasarın söz konusu olmadığı net bir şekilde görülüyor.
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