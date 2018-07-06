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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada

Köprüde tek teker gitmesi

Sosyal Medya Kamera Kışla 

-Araçların seyretmesi
-Dakikalarca gitmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şehitler Köprüsü’nde motosikletli maganda, tek teker üstünde metrelerce gitti İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli bir genç, hızla akan trafikte metrelerce tek teker üstünde gitti. Köprüde terör estiren maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. İstanbul’da motosikletli magandaların trafikte şov uğruna tek teker üstünde seyrettiği görüntülere bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet üzerinde gittiği esnada akan trafikte bir anda tek teker kaldıran maganda, metrelerce bu şekilde gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, dakikalarca köprüde terör estirdi. Maganda, akrobatik hareketlere sergileyerek şov uğruna trafiği altüst etti. Trafikteki sürücüler ise şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
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